Львовщина стала эпицентром COVID-19 в Украине: статистика по областям

Карина Бондаренко Общество 08:39, 22.03.2021 Обновлено: 09:23, 22.03.2021

За минувшие сутки, 21 марта, коронавирусом во Львовской области заболели 937 человек, что стало наибольшим приростом в Украине.

Также много новых зараженных обнаружили в Одесской области – 745, Житомирской – 580, Киевской – 557 и Винницкой – 513. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 21 марта зафиксировали в Кировоградской области – 4 и Луганской области – 17.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 349 случаев;

  • Винницкая область – 513 случаев;

  • Волынская область – 186 случаев;

  • Днепропетровская область – 455 случаев;

  • Донецкая область – 210 случаев;

  • Житомирская область – 580 случаев;

  • Закарпатская – 289 случаев;

  • Запорожская область – 189 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 241 случай;

  • Киевская область – 557 случаев;

  • Кировоградская область – 4 случая;

  • Луганская область – 17 случаев;

  • Львовская область – 937 случаев;

  • Николаевская область – 301 случай;

  • Одесская область – 745 случаев;

  • Полтавская область – 130 случаев;

  • Ривненская область – 125 случаев;

  • Сумская область – 289 случаев;

  • Тернопольская область – 276 случаев;

  • Харьковская область – 456 случаев;

  • Херсонская область – 86 случаев;

  • Хмельницкая область – 198 случаев;

  • Черкасская область – 247 случаев;

  • Черновицкая область – 384 случая;

  • Черниговская область – 129 случаев.

Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро 22 марта в Украине официально подтверждено 1 554 256 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7893 – обнаружены за прошедшие сутки.

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