Львовщина стала эпицентром COVID-19 в Украине: статистика по областям

За минувшие сутки, 21 марта, коронавирусом во Львовской области заболели 937 человек, что стало наибольшим приростом в Украине.

Также много новых зараженных обнаружили в Одесской области – 745, Житомирской – 580, Киевской – 557 и Винницкой – 513. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 21 марта зафиксировали в Кировоградской области – 4 и Луганской области – 17.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 349 случаев;

Винницкая область – 513 случаев;

Волынская область – 186 случаев;

Днепропетровская область – 455 случаев;

Донецкая область – 210 случаев;

Житомирская область – 580 случаев;

Закарпатская – 289 случаев;

Запорожская область – 189 случаев;

Ивано-Франковская область – 241 случай;

Киевская область – 557 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 17 случаев;

Львовская область – 937 случаев;

Николаевская область – 301 случай;

Одесская область – 745 случаев;

Полтавская область – 130 случаев;

Ривненская область – 125 случаев;

Сумская область – 289 случаев;

Тернопольская область – 276 случаев;

Харьковская область – 456 случаев;

Херсонская область – 86 случаев;

Хмельницкая область – 198 случаев;

Черкасская область – 247 случаев;

Черновицкая область – 384 случая;

Черниговская область – 129 случаев.

Скриншот. Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро 22 марта в Украине официально подтверждено 1 554 256 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7893 – обнаружены за прошедшие сутки.