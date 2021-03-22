Львовщина стала эпицентром COVID-19 в Украине: статистика по областям
За минувшие сутки, 21 марта, коронавирусом во Львовской области заболели 937 человек, что стало наибольшим приростом в Украине.
Также много новых зараженных обнаружили в Одесской области – 745, Житомирской – 580, Киевской – 557 и Винницкой – 513. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Меньше всего больных COVID-19 21 марта зафиксировали в Кировоградской области – 4 и Луганской области – 17.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 349 случаев;
Винницкая область – 513 случаев;
Волынская область – 186 случаев;
Днепропетровская область – 455 случаев;
Донецкая область – 210 случаев;
Житомирская область – 580 случаев;
Закарпатская – 289 случаев;
Запорожская область – 189 случаев;
Ивано-Франковская область – 241 случай;
Киевская область – 557 случаев;
Кировоградская область – 4 случая;
Луганская область – 17 случаев;
Львовская область – 937 случаев;
Николаевская область – 301 случай;
Одесская область – 745 случаев;
Полтавская область – 130 случаев;
Ривненская область – 125 случаев;
Сумская область – 289 случаев;
Тернопольская область – 276 случаев;
Харьковская область – 456 случаев;
Херсонская область – 86 случаев;
Хмельницкая область – 198 случаев;
Черкасская область – 247 случаев;
Черновицкая область – 384 случая;
Черниговская область – 129 случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро 22 марта в Украине официально подтверждено 1 554 256 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7893 – обнаружены за прошедшие сутки.