Львівщина "горить" від COVID-19: Садовий попросив допомоги у медиків і пообіцяв заплатити

На Львівщині бракує медичних працівників, щоб допомагати пацієнтам з коронавірусом. Тільки за останню добу в області зафіксовано рекордну кількість госпіталізацій – 338 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий. Він також попросив про допомогу медиків з інших регіонів, пообіцявши їм гідну компенсацію.

"Щодня у Львівській області госпіталізують 250-300 пацієнтів з коронавірусом. За останню добу до лікарень надійшла рекордна кількість – 338 осіб. Робимо все необхідне, щоб збільшити кількість ліжок, але нам критично не вистачає лікарів та інших медичних працівників", – написав голова міста.

Садовий зазначив, що влада планує сформувати базу лікарів, які готові приєднатися до порятунку людей.

"Якщо ви не зі Львова, у вас є хороша можливість це змінити. Просимо всіх, у кого є медична освіта, телефонувати нам на гарячу лінію. Вам скажуть, де і які саме лікарі потрібні зараз. Гідна фінансова компенсація гарантована", – додав мер Львова.

Facebook Андрія Садового.

Відзначимо, що в грудні 2020 року Садовий, який на той час вже заразився коронавірусом, активно виступав проти локдауну у Львові.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті з новою силою спалахнула епідемія COVID-19, а в лікарнях людей доводиться класти в коридорах через нестачу місць.

Тільки за 19 березня у Львівській області було зафіксовано 1 180 нових випадків захворювання.