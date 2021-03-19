В реанимациях очереди, врачи падают с ног: COVID-19 резко ударил по Львову, но люди считают его мифом

Во Львове коронавирус вспыхнул с новой силой. Накануне в городе решили усилить карантин, а всего в области, которая находится на грани "красной" зоны, фиксируется около тысячи новых случаев инфицирования в сутки.

Львовские медучреждения буквально захлебываются от наплыва пациентов, которые по несколько дней ищут место в больнице. Но среди жителей есть немало тех, кто до сих пор не верит в коронавирус и игнорирует противоэпидемиологические меры.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Во Львове не хватает мест в больницах, людей с COVID-19 уже кладут в коридорах, столовых, холлах. Но на фоне этого местные власти утверждают, что медучреждения загружены на 61%.

"Я три дня не могла госпитализировать своего родственника с коронавирусом, потому что просто нет мест. Хотя благодаря моей работе у меня есть какие-то контакты врачей, и даже это не помогало", – рассказывает львовский волонтер Наталья Липская.

"Каждые пять минут подъезжают скорые, там постоянный поток людей. Класть некуда. Мы обеспечиваем пациентов кислородными концентраторами. Так вот буквально за несколько дней спрос на них вырос на 300-400%! Постоянно звонят врачи и просят концентратор, потому что мест нет, а человеку нужно. Или для того, чтобы освободить место в больнице, человека нужно выписать, он уже поправляется, но еще кислородозависимый, и ему необходим концентратор", – рассказывает Липская.

Среди пациентов с COVID-19 хуже всего обстоит ситуация с пожилыми людьми или теми, кто имеет онкологические заболевания или деменцию. За ними требуется дополнительный уход, а медиков не хватает.

"Врачи и медсестры измотаны, они работают уже на износ. Мы не можем клонировать медиков, их просто нет", – говорит волонтер.

Сами медицинские работники рассказывают, что вынуждены работать без выходных.

"Еще недавно у нас в день с коронавирусом поступало 5-6 человек. Потом стало 10. Теперь больше сорока. Класть их некуда. Никто раньше даже не думал, что нужно расширять отделения в других госпиталях. Теперь носятся сломя голову. Работать очень сложно, потому что этот вирус намного хуже, чем осенью. Люди очень быстро тяжелеют, им нужен кислород, им нужен уход. Мы работаем без выходных, порой по несколько дней подряд, потому что коллеги тоже болеют", – рассказал врач Львовской больницы скорой помощи.

Только сейчас городские власти начали активно искать варианты расширения помещений для лечения пациентов с коронавирусом. Чиновники обходят львовские поликлиники в поисках мест для организации дневных стационаров, куда можно будет перевезти обычных пациентов. А на базе освободившихся больниц будут разворачивать места для людей с COVID-19.

Львов находится по соседству с Ивано-Франковской областью, откуда и началась новая волна эпидемии. Кроме этого сами жители города пренебрегают мерами безопасности. Медики говорят, что быстрому распространению COVID-19 есть несколько причин:

во Львове не отказывались от массовых мероприятий на Рождество;

многие жители посещали церкви;

были открыты все горнолыжные курорты в области, включая популярное Славское.

Как говорит Липская, несмотря на то, что больницы переполнены и люди болеют очень тяжело, часть львовян до сих пор считает коронавирус мифом.

"Я приехала с больницы, описываю своему знакомому что там творится, а он мне говорит, что это неправда, больницы стоят пустыми. Ну что тут можно поделать! Люди не носят маски, потому что им в них тяжело дышать. Я всегда на это отвечаю, что в кислородной маске дышать намного сложнее.

Они позволяют себе прогуливаться по магазинам. Более того – устраивают дискотеки и подпольные вечеринки в клубах и на квартирах. Даже меня туда приглашали. Ищут, где сделать фальшивые ПЦР-тесты, чтобы поехать на отдых за границу. Ходят больными на работу, ездят в транспорте. Сами болеют и заражают окружающих. Это такая безответственность! Да что тут далеко ходить. Я выдаю концентраторы, за ними приезжает человек, уверяет, что здоров. И тут же в соцсети пишет, что у него положительный тест и температура. Через несколько дней и я чувствую себя плохо. Люди просто чихать хотели на все", – возмущается волонтер.

Нужно отметить, что мэр Львова Андрей Садовый был активным противником карантина и локдауна. Именно он осенью прошлого года выступал против ограничений по выходным и, прикрывшись коллективным решением городского совета, объявил субботу и воскресенье рабочими днями.

На митинге рестораторов Садовый еще в ноябре, когда готовился к участию во втором туре выборов мэра, назвал карантин выходного дня глупостью. И уверял, что 25% львовян уже переболели коронавирусом. "Давайте еще примем карантин обеденного перерыва", – шутил Садовый.

Также он настаивал, что нельзя во Львове отменять Рождество и объявлять локдаун, поскольку "о Рождестве в Библии написано".

"Есть здравый смысл, есть коляда и Рождество. Эта атмосфера и хорошее настроение активно влияют на иммунную систему, делают ее намного сильнее и COVID-19 просто отталкивается и бежит", – заявлял Садовый.

Хотя от громких празднований Рождества во Львове тогда все-таки отказались, но елку поставили, и рождественскую ярмарку тоже провели.

Сейчас мэр изменил свое мнение, теперь он ходит в больницу, где лежат люди с коронавирусом, и ведет оттуда репортаж о том, что там происходит на самом деле.

С 19 до 28 марта во Львове усилили карантин, область находится на грани "красной" зоны. Согласно новым ограничениям: