Львовщина "горит" от COVID-19: Садовый попросил помощи медиков и пообещал заплатить

На Львовщине не хватает медицинских работников, чтобы помогать пациентам с коронавирусом. Только за последние сутки в области зафиксировано рекордное количество госпитализаций – 338 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он также попросил о помощи медиков из других регионов, пообещав им достойную компенсацию.

"Ежедневно во Львовской области госпитализируют 250-300 пациентов с коронавирусом. За последние сутки в больницы поступило рекордное количество – 338 человек. Делаем все необходимое, чтобы увеличить количество коек, но нам критически не хватает врачей и других медицинских сотрудников", – написал глава города.

Садовый отметил, что власти планируют сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей.

"Если вы не из Львова, у вас есть хорошая возможность это изменить. Просим всех, у кого есть медицинское образование, звонить нам на горячую линию. Вам скажут, где и какие именно врачи нужны сейчас. Достойная финансовая компенсация гарантирована", – добавил мэр Львова.

Facebook Андрея Садового.

Отметим, что в декабре 2020 года Садовый, который к тому времени уже заразился коронавирусом, активно выступал против локдауна во Львове.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе с новой силой вспыхнула эпидемия COVID-19, а в больницах людей приходится класть в коридорах из-за нехватки мест.

Только за 19 марта во Львовской области было зафиксировано 1 180 новых случаев заболевания.