Лікар з Ізраїлю – про 'залікованих' українців з COVID-19: за таке у нас посадили б у в'язницю

В Україні багатьох пацієнтів з коронавірусом госпіталізують через те, що їх залікували антибіотиками.

Таку думку висловив лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 9 квітня. Він зазначив, що у них в країні за таке посадили б у в'язницю (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ізраїль діє за світовими протоколами. Вже з літа 2020 року скасували багато видів лікування, які не є ефективними, і погіршують стан хворого. Це, наприклад, давати антибіотики без підняття лейкоцитів, які є маркерами бактеріального запалення. Давати незрозумілі, незміцнені ліки, і таким чином ставити досліди над людьми... у нас за це лікарі сіли б у в'язницю", – сказав лікар.

Він пояснив, що застосування антибіотиків без підняття лейкоцитозу підвищує смертність і тяжкість захворювання під час коронавірусу, а також в майбутньому пацієнт отримає величезну кількість антибіотико-резистентних бактерій.

"Тому у вас в лікарні надходить така величезна кількість залікованих людей. У вас велика частина сімейних лікарів не дотримується медичного протоколу лікування коронавірусу, який МОЗ опублікував в грудні, з запізненням в сім місяців: не давати антибіотики без лабораторно підтвердженої бактеріальної інфекції. Все одно, першу фразу яку ви почуєте, коли телефонуєте сімейному лікарю: антибіотик, а то і два, а то і три", – підкреслив Бриль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Запорізької ОДА Олександр Старух заявив, що в регіоні розвивається найгірший сценарій поширення коронавірусу – "італійський". За його словами, деякі лікарні вже заповнені на 100%.

Раніше Київ вийшов на перше місце в Україні по заповненості лікарень пацієнтами з COVID-19.