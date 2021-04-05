Чи потрібно чекати 90 днів? Лікар сказав, коли краще зробити друге щеплення від COVID-19

Вимірювання рівня антитіл після щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield не має сенсу. А інтервал між першим і другим уколом слід скоротити й не чекати, поки мине 3 місяці.

Такі думки в коментарі OBOZREVATEL висловив лікар-імунолог Борис Донський. "МОЗ вирішив, що друга ін’єкція буде робитися через 90 днів. Як на мене, це не зовсім раціонально. Слабенький захист весь цей період може призвести до того, що багато пацієнтів за ці 90 днів захворіють", – впевнений медик.

За його словами, рівень антитіл після першого щеплення не слід перевіряти з кількох причин. По-перше, з цього не можна робити якихось висновків, по-друге, не всі тест-системи налаштовані на виявлення антитіл до спайк-протеїну, які утворюються після щеплення вакциною CoviShield.

"Антитіла можна перевіряти лише з цікавості, але якихось особливих клінічних висновків із цього робити не можна і немає сенсу. Антитіла після щеплення CoviShield існують лише до спайк-протеїну, і не всі тест-системи орієнтовані на ці антитіла", – пояснив Донський.

"Наявність антитіл до спайк-білку є позитивною ознакою щеплення, це означає, що імунна система почала відповідати. Проте рівень антитіл, який буде гарантувати неінфікування, ми ще не знаємо. Це може бути виявлено лише клінічними спостереженнями, лише експериментальним шляхом. Виробник декларує, що більш-менш ефективний захист сформується після другої бустерної імунізації. Після другої хворіють набагато рідше", – додав лікар.

Донський також пояснив, чому термін між двома щепленнями слід максимально скоротити. Говорячи про термін 90 днів, визначений МОЗ, він зауважив: "Можливо, це викликано тим, що немає препарату, щоб робити бустерну імунізацію через 3-4-5 тижнів, і таким чином проблему відтерміновують. Проте, як на мене, за наявності вакцини ці терміни треба було б максимально зменшити, щоб якнайшвидше людина отримала другу дозу".

"Нехай в неї буде імунна пам'ять не на 5 років, а на 1,5-2 роки. Краще мати більш короткотривалу пам'ять, але зараз, ніж довго чекати другої дози, але мати купу шансів за цей час захворіти", – наголосив Донський.

Він не став називати конкретний термін між двома щепленнями, проте, сказав, що слід обирати найбільш раціональний варіант, виходячи з досвіду імунізації від коронавірусу в світі. "Можна не через 2 тижні, а через 3, можна не через 3, а через 4 тижні", – припустив медик.

Він також прокоментував побоювання, що нібито вакцина CoviShield може викликати проблеми зі згортанням крові.

"Якщо CoviShield і має стосунок до якихось проблем із згортанням крові, все одно це відбувається в одному випадку на мільйон. Не треба одразу бігти і робити коагулограму", – наголосив медик.

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