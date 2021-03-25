В Україні встановлено рекорд за кількістю нових хворих на COVID-19

Станом на ранок четверга, 25 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 596 575 випадків коронавірусної інфекції. З них 16 669 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку 2021 року. Госпіталізували 4838 пацієнтів.

Від COVID-19 у країні померли вже 31 135 осіб (+362 за добу – рекорд із початку пандемії), а 1 283 020 пацієнтів (+6748 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.

Здійснено тестувань за добу – 128 615 (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847).

м. Київ – 1 267 випадків/ 1 750 щеплень;

Вінницька область – 772 випадки/ 1 160 щеплень;

Волинська область – 349 випадків/ 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 892 випадки/ 1 610 щеплень;

Донецька область – 778 випадків/ 340 щеплень;

Житомирська область – 1 136 випадків/ 730 щеплень;

Закарпатська – 668 випадків/ 490 щеплень;

Запорізька область – 488 випадків/ 620 щеплень;

Івано-Франківська область – 512 випадків/ 784 щеплення;

Київська область – 872 випадки/ 1 290 щеплень;

Кіровоградська область – 184 випадки/ 380 щеплень;

Луганська область – 141 випадок/ 280 щеплень;

Львівська область – 1 032 випадки/ 1 030 щеплень;

Миколаївська область – 377 випадків/ 690 щеплень;

Одеська область – 1235 випадків/ 470 щеплень;

Полтавська область – 521 випадок/ 840 щеплень;

Рівненська область – 626 випадків/ 550 щеплень;

Сумська область – 613 випадків/ 907 щеплень;

Тернопільська область – 531 випадок/ 870 щеплень;

Харківська область – 918 випадків/ 350 щеплень;

Херсонська область – 168 випадків/ 1 000 щеплень;

Хмельницька область – 989 випадків/ 250 щеплень;

Черкаська область – 509 випадків/ 1 000 щеплень;

Чернівецька область – 543 випадки/ 320 щеплень;

Чернігівська область – 548 випадків/ 580 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що підприємцям і їхнім співробітникам, які не зможуть працювати через карантинні обмеження, передбачено допомогу від держави в розмірі 8 тисяч гривень.