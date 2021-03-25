Курпіта – про кількість хворих на COVID-19 в Україні: це тільки верхівка айсберга

В Україні наразі триває друга хвиля коронавірусної інфекції, стрімко зростає кількість нових випадків хвороби. Водночас безсимптомних пацієнтів не реєструють, тому справжні цифри щодо захворілих можуть бути більшими.

Про це в ефірі Obozrevatel TV заявив лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. Він назвав ту кількість хворих на COVID-19, яку зараз фіксують в Україні, "верхівкою айсберга".

"Система вже не справляється з такою кількістю хворих і ловимо тільки оцю верхівку айсберга. Через це, порівняно з листопадом, значно збільшилася кількість госпіталізованих, на тлі чого зростає кількість хворих із важким перебігом", – сказав Курпіта.

На думку лікаря, до такої ситуації із захворюваністю могла призвести зокрема поява в країні нових штамів COVID-19. Але крім цього, вона свідчить про неготовність системи.

"Усі сподівалися, що після листопада все закінчиться, трошки розслабилися і недопрацювали як Міністерство охорони здоров'я, так і загалом органи влади", – зазначив медик.

Нагадаємо, раніше Курпіта казав про те, що в Україні коронавірусом щодоби заражається 50-60 тисяч осіб, але приблизно лише п'ята частина з них потрапляє в офіційну статистику МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за минулу добу, 24 березня, від коронавірусу померла рекордна кількість осіб із початку пандемії. Високу смертність фіксують уже третій день поспіль.