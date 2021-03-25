Курпіта – про кількість хворих на COVID-19 в Україні: це тільки верхівка айсберга

Софія Закревська Суспільство 16:55, 25.03.2021 Оновлено: 17:21, 25.03.2021

В Україні наразі триває друга хвиля коронавірусної інфекції, стрімко зростає кількість нових випадків хвороби. Водночас безсимптомних пацієнтів не реєструють, тому справжні цифри щодо захворілих можуть бути більшими.

Про це в ефірі Obozrevatel TV заявив лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. Він назвав ту кількість хворих на COVID-19, яку зараз фіксують в Україні, "верхівкою айсберга".

"Система вже не справляється з такою кількістю хворих і ловимо тільки оцю верхівку айсберга. Через це, порівняно з листопадом, значно збільшилася кількість госпіталізованих, на тлі чого зростає кількість хворих із важким перебігом", – сказав Курпіта.

На думку лікаря, до такої ситуації із захворюваністю могла призвести зокрема поява в країні нових штамів COVID-19. Але крім цього, вона свідчить про неготовність системи.

"Усі сподівалися, що після листопада все закінчиться, трошки розслабилися і недопрацювали як Міністерство охорони здоров'я, так і загалом органи влади", – зазначив медик.

Нагадаємо, раніше Курпіта казав про те, що в Україні коронавірусом щодоби заражається 50-60 тисяч осіб, але приблизно лише п'ята частина з них потрапляє в офіційну статистику МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за минулу добу, 24 березня, від коронавірусу померла рекордна кількість осіб із початку пандемії. Високу смертність фіксують уже третій день поспіль.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Під Харковом розбили "камінь дружби з РФ", відновлений депутатом ОПЗЖ. Фото і відео

ЗСУ показали на відео знищення позицій бойовиків "Востока"

В Україну відправили першу партію китайської вакцини проти COVID-19

Фейгін: Путін ослаб, Росія може стати здобиччю для Китаю, США теж терпіти не будуть

СБУ прийшла з обшуками в офіс організації Медведчука