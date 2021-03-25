Курпита – о количестве больных COVID-19 в Украине: это только верхушка айсберга

В Украине сейчас идет вторая волна коронавирусной инфекции, стремительно растет число новых случаев болезни. При этом бессимптомных пациентов не регистрируют, поэтому настоящие цифры по заболевшим могут быть большими.

Об этом в эфире Obozrevatel TV заявил врач-инфекционист Владимир Курпита. Он назвал то количество больных COVID-19, которое сейчас фиксируют в Украине, "верхушкой айсберга".

"Система уже не справляется с таким количеством больных и ловим только эту верхушку айсберга. Поэтому, по сравнению с ноябрем, значительно увеличилось количество госпитализированных, на фоне чего растет количество больных с тяжелым течением", – сказал Курпита.

По мнению врача, к такой ситуации с заболеваемостью могло привести в частности появление в стране новых штаммов COVID-19. Но кроме этого, она свидетельствует о неготовности системы.

"Все надеялись, что после ноября все закончится, немножко расслабились и недоработали как Министерство здравоохранения, так и в целом органы власти", – отметил медик.

Напомним, ранее Курпита говорил о том, что в Украине коронавирусом ежесуточно заражается 50-60 тысяч человек, но примерно только пятая часть из них попадает в официальную статистику МОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 24 марта, от коронавируса умерло рекордное количество людей с начала пандемии. Высокую смертность фиксируют уже третий день подряд.