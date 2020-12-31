Кулеба розповів, чому в Україні заблокований безвіз з ЄС

Український безвіз з Євросоюзом фактично заблокований з березня через пандемію коронавірусу.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише ТСН.ua. Така ж ситуація з безвізовим режимом з Євросоюзом склалася у всіх країн, підкреслив він.

"Давайте трошки з фільму жахів перейдемо до драми. Не український безвіз заблокований, а всі безвізи з ЄС перебувають у такому стані. Тому що пандемія стосується всіх. І питання не в тому, чи є у тебе безвіз, чи немає. А питання в тому, яка ситуація з пандемією у твоїй країні", – сказав він.

За словами дипломата, Україна постійно шукає рішення, щоб від пандемічних проблем безвізу наші громадяни страждали найменше, але ситуація не дозволяє країні "вийти на прийнятний показник".

"Проте жодних політичних чи юридичних проблем із безвізом немає. Єдина проблема, від якої ми зараз потерпаємо, це пандемія COVID-19", – сказав Кулеба.

Він уточнив, що рішення Конституційного суду України про скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування – це "окрема тема для розмови".

Свого часу у Європі дійсно казали, що це може стати причиною припинення українського безвізу.

"Але я вам кажу абсолютно серйозно: реально єдина проблема – це COVID-19", – наголосив Кулеба.

У цьому ж інтерв’ю міністр закордонних справ Дмитро Кулеба:

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Найбільш небезпечними країнами для подорожей стали Ірак, Афганістан, Сирія, Сомалі та Лівія. Також не рекомендується відвідувати північну та центральну частини Синайського півострова в Єгипті.