Кравчук розповів, як переніс щеплення проти COVID-19

Перший президент України Леонід Кравчук не помітив змін у стані свого здоров'я після щеплення від COVID-19 препаратом CoviShield.

Про свій стан голова української делегації в Тристоронній контактній групі розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online ввечері в п'ятницю, 26 березня.

Нагадаємо, що перший укол вакцини від компанії AstraZeneca 84-річному політику зробили 25 березня.

"Вранці в четвер дійшла моя черга, як то кажуть. Я вакцинувався, почуваюся нормально. Температура не підвищена, тиск теж не підвищувався, як було, так і є", – повідомив Кравчук.

Він додав, що вдячний за те, що в Україні є вакцина, яка допомагає боротися з коронавірусом. Також перший президент подякував лікарям.

Водночас він зазначив, що багато людей боятися вакцинуватися, оскільки окремі політики "взяли на себе непідйомну ношу" й оцінюють препарат.

Він сказав, що за жодних умов не дозволить собі робити подібне, оскільки це питання, яким повинні займатися професіонали.

Пропонуємо подивитися фрагмент програми:

Як раніше писав OBOZREVATEL, із 1 березня 2021 року громадяни України можуть записуватися в електронну чергу на отримання безплатної вакцини від коронавірусу. Про те, як це зробити, читайте за посиланням.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українці не повинні відмовлятися від щеплень, сподіваючись на поставку вакцин Pfizer, оскільки можливості вибору препарату в них не буде.