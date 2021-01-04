Від COVID-19 в Україні померли вже майже 19 тисяч

Станом на ранок понеділка, 4 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 078 251 випадок коронавірусної інфекції. З них 4158 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померло вже 18 927 осіб (+73 за добу), а 733 558 пацієнтів (+4 693 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), місті Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

Здійснено тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).

м. Київ – 504 випадки;

Вінницька область – 54 випадки;

Волинська область – 83 випадки;

Дніпропетровська область – 234 випадки;

Донецька область – 162 випадки;

Житомирська область – 91 випадок;

Закарпатська область – 50 випадків;

Запорізька область – 528 випадків;

Івано-Франківська область – 104 випадки;

Київська область – 301 випадок;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 352 випадки;

Миколаївська область – 314 випадків;

Одеська область – 285 випадків;

Полтавська область – 269 випадків;

Рівненська область – 54 випадки;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 72 випадки;

Харківська область – 63 випадки;

Херсонська область – 75 випадків;

Хмельницька область – 26 випадків;

Черкаська область – 300 випадків;

Чернівецька область – 134 випадки;

Чернігівська область – 45 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні студент Михайло Комнацький за 2,5 години зробив тест на COVID-19 і встиг на літак до Білорусі, де йому мали провести операцію з трансплантації нирки.