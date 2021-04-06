На коронавірус в Україні захворіли понад 13 тисяч за добу, померли 430

Станом на ранок вівторка, 6 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 769 164 випадки коронавірусної інфекції. З них 13 276 – виявлено за минулу добу, 508 – діти, а 338 – медики.

Від COVID-19 у країні померли вже 35 017 осіб (+430 за добу), а 1 362 379 пацієнтів (+10 240 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Здійснено тестувань за добу – 91 978 (зокрема методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), місті Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

м. Київ – 1 432 випадки;

Вінницька область – 446 випадків;

Волинська область – 317 випадків;

Дніпропетровська область – 844 випадки;

Донецька область – 523 випадки;

Житомирська область – 213 випадків;

Закарпатська – 389 випадків;

Запорізька область – 611 випадків;

Івано-Франківська область – 85 випадків;

Київська область – 889 випадків;

Кіровоградська область – 99 випадків;

Луганська область – 217 випадків;

Львівська область – 1 105 випадків;

Миколаївська область – 369 випадків;

Одеська область – 1 436 випадків;

Полтавська область – 730 випадків;

Рівненська область – 503 випадки;

Сумська область – 205 випадків;

Тернопільська область – 511 випадків;

Харківська область – 878 випадків;

Херсонська область – 111 випадків;

Хмельницька область – 352 випадки;

Черкаська область – 599 випадків;

Чернівецька область – 361 випадок;

Чернігівська область – 51 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова померла 28-річна породілля з коронавірусом. Породіллі зробили кесарів розтин, після нього вона три тижні перебувала в реанімації на апараті штучної вентиляції легень.