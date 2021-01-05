В Україні за добу COVID-19 побороли майже 14 тисяч пацієнтів
Станом на ранок вівторка, 5 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 083 585 випадків зараження коронавірусом (COVID-19). З них 5334 – виявлено за минулу добу. Зокрема, захворіло 164 дитини та 362 медпрацівники. Водночас одужало 13 850 пацієнтів (усього 747 408).
Також від ускладнень хвороби в країні померло 19 129 осіб (+202 за добу). Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.
За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 5 645 178. Здійснено тестувань за минулу добу – 39 286 (зокрема методом ПЛР – 24 154, методом ІФА – 15 132).
Кількість захворювань у регіонах за добу:
Київ – 846 випадків;
Вінницька область – 76 випадків;
Волинська область – 86 випадків;
Дніпропетровська область – 320 випадків;
Донецька область – 269 випадків;
Житомирська область – 77 випадків;
Закарпатська область – 65 випадків;
Запорізька область – 418 випадків;
Івано-Франківська область – 61 випадок;
Київська область – 266 випадків;
Кіровоградська область – 25 випадків;
Луганська область – 33 випадки;
Львівська область – 371 випадок;
Миколаївська область – 87 випадків;
Одеська область – 682 випадки;
Полтавська область – 376 випадків;
Рівненська область – 137 випадків;
Сумська область – 59 випадків;
Тернопільська область – 53 випадки;
Харківська область – 313 випадків;
Херсонська область – 84 випадки;
Хмельницька область – 40 випадків;
Черкаська область – 376 випадків;
Чернівецька область – 127 випадків;
Чернігівська область – 87 випадків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вівторок, 5 січня, COVID-19 в Україні та світі заразилося понад 86 млн осіб