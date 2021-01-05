В Украине за сутки COVID-19 побороли почти 14 тысяч пациентов
По состоянию на утро вторника, 5 января, в Украине официально подтверждено 1 083 585 случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Из них 5334 – обнаружено за минувшие сутки. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника. При этом выздоровели 13 850 пациентов (всего 747 408).
Также от осложнений болезни в стране умерли 19 129 человек (+202 за сутки). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.
За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 5 645 178. Осуществлено тестирований за минувшие сутки – 39 286 (в частности методом ПЦР – 24 154, методом ИФА – 15 132).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 846 случаев;
Винницкая область – 76 случаев;
Волынская область – 86 случаев;
Днепропетровская область – 320 случаев;
Донецкая область – 269 случаев;
Житомирская область – 77 случаев;
Закарпатская область – 65 случаев;
Запорожская область – 418 случаев;
Ивано-Франковская область – 61 случай;
Киевская область – 266 случаев;
Кировоградская область – 25 случаев;
Луганская область – 33 случая;
Львовская область – 371 случай;
Николаевская область – 87 случаев;
Одесская область – 682 случая;
Полтавская область – 376 случаев;
Ривненская область – 137 случаев;
Сумская область – 59 случаев;
Тернопольская область – 53 случая;
Харьковская область – 313 случаев;
Херсонская область – 84 случая;
Хмельницкая область – 40 случаев;
Черкасская область – 376 случаев;
Черновицкая область – 127 случаев;
Черниговская область – 87 случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 5 января, COVID-19 в Украине и мире заразились более 86 млн человек.