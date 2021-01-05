В Украине за сутки COVID-19 побороли почти 14 тысяч пациентов

Алексей Титофф Общество 08:18, 5.01.2021 Обновлено: 08:42, 5.01.2021

По состоянию на утро вторника, 5 января, в Украине официально подтверждено 1 083 585 случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Из них 5334 – обнаружено за минувшие сутки. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника. При этом выздоровели 13 850 пациентов (всего 747 408).

Также от осложнений болезни в стране умерли 19 129 человек (+202 за сутки). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 5 645 178. Осуществлено тестирований за минувшие сутки – 39 286 (в частности методом ПЦР – 24 154, методом ИФА – 15 132).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 846 случаев;

  • Винницкая область – 76 случаев;

  • Волынская область – 86 случаев;

  • Днепропетровская область – 320 случаев;

  • Донецкая область – 269 случаев;

  • Житомирская область – 77 случаев;

  • Закарпатская область – 65 случаев;

  • Запорожская область – 418 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 61 случай;

  • Киевская область – 266 случаев;

  • Кировоградская область – 25 случаев;

  • Луганская область – 33 случая;

  • Львовская область – 371 случай;

  • Николаевская область – 87 случаев;

  • Одесская область – 682 случая;

  • Полтавская область – 376 случаев;

  • Ривненская область – 137 случаев;

  • Сумская область – 59 случаев;

  • Тернопольская область – 53 случая;

  • Харьковская область – 313 случаев;

  • Херсонская область – 84 случая;

  • Хмельницкая область – 40 случаев;

  • Черкасская область – 376 случаев;

  • Черновицкая область – 127 случаев;

  • Черниговская область – 87 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 5 января, COVID-19 в Украине и мире заразились более 86 млн человек.

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