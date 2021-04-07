Кіпіані показав історичне фото газети часів радянської окупації Львова

Український журналіст та історик Вахтанг Кіпіані показав історичне фото шпальти львівської газети, присвяченої окупації міста радянським режимом.

Світлину він оприлюднив на особистій сторінці у Facebook. Автор допису уточнив, що номер видання датований 16 листопада 1939 року.

"Орган Тимчасового управління Львівщини "Червони Штандар" вітає своїх читачів-поляків з "об'єднанням великого українського народу в єдиній державі", – уточнив Кіпіані.

В одній зі статей також видно заголовок зі схваленням входження західної України до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Раніше Кіпіані опублікував фото документа зі списком імен російських наглядачів за Львовом під час радянської окупації міста. Судячи з прізвищ, для його упокорення режим СРСР присилав здебільшого саме етнічних росіян або представників інших національностей, крім українців.

Нагадаємо, українські міста Львів і Стрий були захоплені радянськими військами 22 вересня 1939 року. Тоді вони входили до складу Польщі. Того ж дня Червона армія та гітлерівці провели спільний парад у ще одному окупованому місті тодішньої Польщі – Бресті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали раритетне фото найстарішої україномовної газети "Свобода", яка почала виходити ще у ХІХ столітті. Її перший номер датований 1893 роком.