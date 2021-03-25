У мережі показали фото найстарішої україномовної газети "Свобода" з ХІХ століття

У мережі з'явилося раритетне фото найстарішої україномовної газети "Свобода", яка почала виходити ще у ХІХ столітті.

Світлину оприлюднили на сторінці спільноти History Ukraine у Twitter. На ній зазнімковано перший номер ЗМІ, датований 1893 роком.

"Свобода" – найстарша у світі україномовна газета, що виходить безперервно з 1893 року. На фото випуск №001, 1893 рік", – зазначили автори допису.

Нагадаємо, що це ЗМІ започаткували у США. Воно стало офіційним друкованим виданням Українського Народного Союзу. Спершу газета виходила як двотижневик, з 1894 року – як тижневик, з 1915 – тричі на тиждень, у 1921 стала щоденною, а згодом знову повернулася до формату тижневика.

Відомо, що зі "Свободою" співрацювали такі відомі українські діячі, письменники і журналісти, як Іван Франко, Михайло Павлик, Володимир Гнатюк, Богдан Лепкий, В'ячеслав Будзиновський, Анатоль Курдидик та інші.

15 вересня 1963 року в місті Нью-Йорк "Свобода" відзначила своє 70-річчя. З цієї нагоди колектив видання привітали президент США Джон Кеннеді і губернатор Нельсон Рокфеллер.

Зауважимо, що на сайті газети "Свобода" розміщено архів усіх її випусків, починаючи з найпершого. Доступ до архівних номерів – вільний, за винятком тих, що вийшли у поточному році, які доступні лише передплатникам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме у газеті "Свобода" у 1981 році була опублікована перша стаття української преси про тоді ще майбутнього 46 президента США Джо Байдена. На той момент політик був сенатором-демократом від Делавера.