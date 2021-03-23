Кіпіані оприлюднив показовий документ часів радянської окупації Львова
Український історик та журналіст Вахтанг Кіпіані опублікував фото документа зі списком імен російських наглядачів за Львовом під час радянської окупації міста.
Світлиною зі своїми підписниками він поділився на особистій сторінці у Facebook. Судячи з прізвищ, для упокорення міста режим СРСР присилав здебільшого саме етнічних росіян або представників інших національностей, крім українців.
"Трохи історичної ксенофобії. Вересень 1939 року. Львів "визволено". Прізвища керівників міліції – "робітничої гвардії" – кагбе натякають на те, що людей чекає попереду. "Одін народ", – із сарказмом написав Кіпіані.
Зокрема, у документі фігурують такі прізвища, як Батьков, Бурдаков, Жабський, Алхвердув, Піменов, Камсков, Циганков, Будянський, Бухаров. Імовірно українцем у згаданому переліку є лише один спільник окупантів – Хіменко.
Зазначені особи призначалися начальниками дільниць озброєної "робітничої гвардії". Керував ними усіма дехто Рижов.
"По місту Львову утворити 10 дільниць озброєної "робітничої гвардії" з підпорядкуванням начальнику товаришу Рижову", – йшлося у розпоряджені радянських загарбників.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українські міста Львів і Стрий були окуповані радянськими військами 22 вересня 1939 року. Тоді вони входили до складу Польщі. Того ж дня Червона армія та гітлерівці провели спільний парад у ще одному окупованому місті тодішньої Польщі – Бресті.