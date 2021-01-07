Кількість хворих на COVID-19 за добу в Україні знову зросла до майже 9 тисяч

Станом на ранок четверга, 7 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 099 493 випадки коронавірусної інфекції. З них 8 997 – виявлено за минулу добу. Зокрема, захворіли 227 дитини і 385 медпрацівників.

Від COVID-19 в країні померли вже 19 505 осіб (+148 за добу), а 773 214 пацієнтів (+11 316 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.

Здійснено тестувань за добу – 54 438 (зокрема методом ПЛР – 37 287, методом ІФА – 17 151). За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 5 717 403.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 731 випадок;

Вінницька область – 250 випадків;

Волинська область – 142 випадки;

Дніпропетровська область – 414 випадків;

Донецька область – 572 випадки;

Житомирська область – 463 випадки;

Закарпатська область – 111 випадків;

Запорізька область – 509 випадків;

Івано-Франківська область – 137 випадків;

Київська область – 480 випадків;

Кіровоградська область – 82 випадки;

Луганська область – 331 випадок;

Львівська область – 288 випадків;

Миколаївська область – 411 випадків;

Одеська область – 694 випадків;

Полтавська область – 389 випадків;

Рівненська область – 326 випадків;

Сумська область – 505 випадків;

Тернопільська область – 198 випадків;

Харківська область – 599 випадків;

Херсонська область – 147 випадків;

Хмельницька область – 411 випадків;

Черкаська область – 233 випадки;

Чернівецька область – 161 випадок;

Чернігівська область – 413 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на четвер, 7 січня, COVID-19 і світі заразилися більш 87,6 млн осіб. За минулий день виявлено більше 781 тисячі нових інфікованих, що стадо добовим рекордом з початку пандемії.