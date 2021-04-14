Кабмін затвердив порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою.
Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, яке транслювалося в YouTube. Документ визначає правові та організаційні засади проведення іспитів на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти українською мовою і застосовувати її під час виконання своїх службових обов'язків, а також осіб, які мають намір отримати громадянство України.
Іспит на знання державної мови складатиметься з письмової та усної частин і проходитиме у формі анонімного тестування з використанням комп'ютерної техніки.
Методику та інструкції його проведення визначає і затверджує своїм рішенням Національна комісія зі стандартів державної мови, яка на підставі результатів іспиту видає державний сертифікат про рівень володіння мовою.
У Кабміні вважають, що затвердження Порядку сприятиме не тільки зміцненню державної єдності, а й створюватиме передумови для кар'єрного зростання державних службовців.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня Міністерство юстиції України подало апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування нового українського правопису.