Інфекціоніст спрогнозував серію локдаунів в Україні

В Україні з часом можуть запровадити ще декілька локдаунів через стрибки захворюваності населення на коронавірус.

Про це заявив імунолог Вадим Арістов. Таким похмурим прогнозом він поділився в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Невдовзі у нас буде загальнонаціональний локдаун, далі ситуація трохи стабілізується, і, можливо, якщо його протримають більш ніж три тижні, вона піде вниз", – зазначив фахівець.

Водночас, на його переконання, як тільки обмеження локдауну в країні знімуть – "все почне йти вгору". Хоча з підвищенням температури й вологості повітря українцям нібито буде трохи легше.

До того ж новий величезний сплеск поширення COVID-19, на думку лікаря, очікується ближче до осені.

"Далі восени у нас буде божевільна захворюваність, і, найімовірніше, новий локдаун, потім узимку. І дуже важливо, щоб всі зрозуміли, що за місяць, як чекає багато бізнесменів, усе це не вирішиться", – підкреслив Арістов.

Зауважимо: з понеділка, 29 березня, Міністерство охорони здоров'я порадило поширити "червону" карантинну зону через спалах коронавірусу на 11 областей України. Так, до регіонів із найсуворішим рівнем обмежень тепер має належати ще й Чернігівщина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-епідеміологиня Наталія Виноград спрогнозувала спад захворюваності на COVID-19 в Україні. Проте назвала важливу умову, яка цьому може посприяти.