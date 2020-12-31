До України повернулися звільнені із сирійського табору українки з дітьми

В Україну прилетіли дев'ять українських громадян, яких звільнили із сирійського табору для переміщених осіб Родж.

Пряму трансляцію з аеропорту "Бориспіль" вело "Суспільне". Літак із двома жінками з Кременчука та АР Крим та їхніми сімома дітьми приземлився приблизно о 22:40.

Українки прилетіли рейсом з Іраку, куди їх доправили із Сирії.

Звільненням українок займалися представники СБУ, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служби зовнішньої розвідки та Міністерства закордонних справ. Залучалися також партнерські спецслужби з США та Іраку.

Наступного дня після повернення українських громадян додому з'явилася реакція на евакуаційну спецоперацію президента Володимира Зеленського.

У повідомленні в офіційному Telegram-каналі глава держави зазначив, що дістати їх звідки було надскладним завданням. Він уточнив, що спочатку поверненню українських громадян заважали інтенсивні бойові дії на території Сирії, потім діяли суттєві обмеження через пандемію коронавірусу.

Він уточнив: якщо громадянин України потрапив у складну ситуацію навіть в іншій частині земної кулі та просить про допомогу – вона обов’язково буде йому надана.

Літак приземлився в "Борисполі" Скриншот

Літак прилетів з Іраку Скриншот

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В аеропорту біженців зустрічали журналісти Скриншот

Двох жінок та їхніх сімох дітей звільнили з табору в Сирії Скриншот

Жінки обмоталися українськими прапорами Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні повідомили про успішне завершення унікальної евакуаційної спецоперації – дев'ять громадян звільнили із сирійського табору Родж.