В Украину вернулись освобожденные из сирийского лагеря украинки с детьми

В Украину прилетели девять украинских граждан, которых освободили из сирийского лагеря для перемещенных лиц Родж.

Прямую трансляцию из аэропорта "Борисполь" вело "Суспільне". Самолет с двумя женщинами из Кременчуга и АР Крым и их семерыми детьми приземлился около 22:40.

Украинки прилетели рейсом из Ирака, куда их доставили из Сирии.

Освобождением украинок занимались представители СБУ, Главного управления разведки Министерства обороны, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел. Привлекались также партнерские спецслужбы из США и Ирака.

На следующий день после возвращения украинских граждан домой появилась реакция на спецоперацию по эвакуации президента Владимира Зеленского.

В сообщении в официальном Telegram-канале глава государства отметил, что достать их откуда было сверхсложной задачей.

Самолет приземлился в "Борисполе" Скриншот

Самолет прилетел из Ирака Скриншот

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В аэропорту беженцев встречали журналисты Скриншот

Двух женщин и их семерых детей освободили из лагеря в Сирии Скриншот

Женщины обмотались украинскими флагами Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сообщили об успешном завершении уникальной эвакуационной спецоперации – девять граждан освободили из сирийского лагеря Родж.