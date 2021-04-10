Дніпро став епіцентром COVID-19 в Україні: статистика за областями

За минулу добу, 9 квітня, на коронавірус у Дніпропетровській області захворіли 1383 людини, що стало другим найбільшим приростом серед регіонів України після Києва – 1605.

Також більше ніж тисячу нових заражених виявили в Харківській – 1343, Львівській – 1342 і Київській областях – 1133. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найменше хворих на COVID-19 зафіксували в Кіровоградській області – 177. Зазначимо, що на Дніпропетровщині другу добу поспіль фіксують понад тисячу нових заражених.

м. Київ – 1605 випадків;

Вінницька область – 438 випадків;

Волинська область – 512 випадків;

Дніпропетровська область – 1383 випадки;

Донецька область – 908 випадків;

Житомирська область – 560 випадків;

Закарпатська область – 225 випадків;

Запорізька область – 741 випадок;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Київська область – 1133 випадки;

Кіровоградська область – 177 випадків;

Луганська область – 263 випадки;

Львівська область – 1342 випадки;

Миколаївська область – 375 випадків;

Одеська область – 1058 випадків;

Полтавська область – 764 випадки;

Рівненська область – 535 випадків;

Сумська область – 677 випадків;

Тернопільська область – 533 випадки;

Харківська область – 1343 випадки;

Херсонська область – 321 випадок;

Хмельницька область – 764 випадки;

Черкаська область – 764 випадки;

Чернівецька область – 331 випадок;

Чернігівська область – 577 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні офіційно підтверджено 1 841 137 випадків коронавірусної інфекції. З них 17 463 – виявлені за минулу добу.