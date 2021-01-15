"Дівчина з собачкою" з Уханя розповіла, як перехворіла на COVID-19

Вікторія Довгань Суспільство 09:30, 15.01.2021 Оновлено: 09:42, 15.01.2021

Українка Анастасія Зінченко, яка на початку пандемії застрягла в китайському місті Ухань зі своїм собачкою, розповіла, що перехворіла на коронавірус в Україні.

Про свої симптоми дівчина детально написала на особистій сторінці в Instagram. За її словами, підтвердження діагнозу вона отримала на Новий рік, а негативний тест, який свідчить про одужання, – на старий Новий рік.

"Була в лікарні на огляді у лікаря. Легені чисті. У невропатолога проконсультувалася з приводу безсоння і почуття стурбованості, виписали деякі ліки і новопасит. Загалом я себе почуваю добре, залишилася тільки слабкість, іноді задуха, коли багато дій роблю, безсоння і посипало обличчя", – написала Зінченко.

Вона додала, що для відновлення після хвороби їй знадобиться місяць. Дівчина постійно п'є вітаміни і веде спостереження за організмом.

"Підступний COVID-19, звичайно, і дуже токсичний для організму. Мало інформації про нього. І навіть лікарі не можуть повністю проконсультувати, адже дослідження тривають. Хвороба одна, а ось симптоми – занадто різні й хаотичні", – підсумувала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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