"Девушка с собачкой" из Уханя рассказала, как переболела COVID-19

Украинка Анастасия Зинченко, которая в начале пандемии застряла в китайском Ухане со своей собачкой, рассказала, что переболела коронавирусом в Украине.

О своих симптомах девушка подробно написала на личной странице в Instagram. По ее словам, подтверждение диагноза она получила на Новый год, а отрицательный тест, свидетельствующий о выздоровлении, – на Старый Новый год.

"Была в больнице на осмотре у врача. Легкие чистые. У невропатолога проконсультировалась по поводу бессонницы и чувства обеспокоенности, выписали некоторые лекарства и новопасит. В целом я себя чувствую хорошо, осталась только слабость, иногда одышка, когда много действий делаю, бессонница и посыпало лицо", – написала Зинченко.

Она добавила, что восстановления после болезни ей понадобится месяц. Девушка постоянно пъет витамины и ведет наблюдение за организмом.

"Коварный COVID-19, конечно, и очень токсичный для организма. Мало информации о нем. и даже врачи не могут полностью проконсультировать, так как исследования продолжаются. Болезнь одна, а вот симптомы – слишком разные и хаотичные", – подытожила девушка.

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