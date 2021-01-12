Бродський: хочу, щоб син був у суспільстві людей, які не виживають, а живуть

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський хоче, щоб його син жив у суспільстві, у якого просто не буде необхідності заздрити іншим.

Своєю мрією він поділився в інтерв'ю для програми "Vласть vs Vлащенко". Водночас підприємець зазначив, що в кожної людини є власні правила, тому свої він нікому нав'язувати не хоче (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не хочу нікому бажати прожити таке життя, як я. Насправді я би хотів, щоб мій син був обережним. Я би хотів, щоб мій син був захищеним. Я би хотів, щоб він прожив щасливе життя, йому не було страшно, не боявся щоб він ніколи влади, бандитів, машин на вулиці", – сказав Бродський.

"Щоб він жив у простому суспільстві благополучних людей, в якому не виживають, а живуть. Щоб вони не заздрили йому, навіть якщо він дуже багатий. І щоб він був добрим, але допомагав людям мовчки", – додав голова редради OBOZREVATEL.

Про головні заяви Бродського в інтерв'ю читайте тут.

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