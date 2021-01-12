Бродський: хочу, щоб син був у суспільстві людей, які не виживають, а живуть
Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський хоче, щоб його син жив у суспільстві, у якого просто не буде необхідності заздрити іншим.
Своєю мрією він поділився в інтерв'ю для програми "Vласть vs Vлащенко". Водночас підприємець зазначив, що в кожної людини є власні правила, тому свої він нікому нав'язувати не хоче (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Я не хочу нікому бажати прожити таке життя, як я. Насправді я би хотів, щоб мій син був обережним. Я би хотів, щоб мій син був захищеним. Я би хотів, щоб він прожив щасливе життя, йому не було страшно, не боявся щоб він ніколи влади, бандитів, машин на вулиці", – сказав Бродський.
"Щоб він жив у простому суспільстві благополучних людей, в якому не виживають, а живуть. Щоб вони не заздрили йому, навіть якщо він дуже багатий. І щоб він був добрим, але допомагав людям мовчки", – додав голова редради OBOZREVATEL.
Про головні заяви Бродського в інтерв'ю читайте тут.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Бродський обурений бездіяльністю влади в умовах пандемії коронавірусу. За його словами, вона показала байдужість до українців і починає щось робити лише тоді, коли здіймається шум.
Крім того, він розкритикував українців, які не платять податки. Адже так вони обманюють самих себе, пенсіонерів, медиків і армію.
Також підприємець не підтримує бізнес, який виступає проти введення касових апаратів. Бродський підкреслив, що це – корупція, недозволена для країни, котра воює.