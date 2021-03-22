Блогер показав, як радянський інтер'єр виглядає зараз. Фото

Блогер з Білорусі Максим Мирович поділився фотографіями квартири, дизайн якої, за його словами, виконаний у "радянському" стилі та нагадує типове житло в СРСР 70-80-х років.

Квартира розміщена в будинку в Україні, який був збудований лише півтора роки тому, а фото, опубліковані блогером на LiveJournal, Мировичу прислали підписники.

"Такого вистачає і в Білорусі, і в Росії. Власники таких квартир практично в точності відтворюють ремонти а-ля совок, коли не можна було купити нормальних матеріалів, шпалер і фарб і ремонт робився з чого доведеться", – написав він.

Так, за словами блогера, про жодний дизайн інтер'єру в СРСР не могло бути й мови – ремонт робили з "крадених з будівництва матеріалів" або речей, куплених "з нагоди".

На кухні "совок" видають "общажна казенщина", а також дивне розташування меблів і розеток, пише Мирович. У вітальні – радянська "стінка", великий килим і м'який куток, який у СРСР 80-х років був дефіцитним товаром.

"Авторам ремонту з якоюсь скрупульозністю вдалося відтворити тужливий совковий інтер'єр з похмурими темними меблями, що захаращують половину кімнати", – зазначає блогер.

Він також додав, що власники таких квартир – часто аж ніяк не бідні люди: "Чи то якась ностальгія, чи просто мала поінформованість у тому, як зараз можуть виглядати інтер'єри".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Мирович показав серію архівних знімків, на яких зображений "убогий" СРСР 70-80-х років.