Блогер показал, как советский интерьер выглядит сейчас. Фото

Блогер из Беларуси Максим Мирович поделился фотографиями квартиры, дизайн которой, по его словам, выполнен в "советском" стиле и напоминает типичное жилье в СССР 70-80-х годов.

Квартира находится в Украине, в доме, который был построен только полтора года назад, а фото, опубликованные блогером на LiveJournal, Мировичу прислали подписчики.

"Такого хватает и в Беларуси, и в России. Хозяева таких квартир практически в точности воссоздают ремонты а-ля совок, когда нельзя было купить нормальных материалов, обоев и красок и ремонт делался из чего придется", – написал он.

Так, по словам блогера, ни о каком дизайне интерьера в СССР не могло быть и речи – ремонт делали из "ворованных со стройки материалов" или вещей, купленных "по случаю".

На кухне "совок" выдают "общажная казенщина", а также странное расположение мебели и розеток, пишет Мирович. В гостиной – советская "стенка", большой ковер и мягкий угол, который в СССР 80-х годов был дефицитным товаром.

"Авторам ремонта с какой-то скрупулезностью удалось воссоздать тоскливый совковый интерьер с мрачной темной мебелью, загромождающей половину комнаты", – отмечает блогер.

Он также добавил, что владельцы таких квартир – часто отнюдь не бедные люди: "То ли это какая-то ностальгия, то ли просто малая осведомленность в том, как сейчас могут выглядеть интерьеры".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Мирович показал серию архивных снимков, на которых запечатлен "нищий" СССР 70-80-х годов.