Блогер показал 'нищий' СССР на фото 70-80-х годов: редкие кадры

Блогер из Беларуси Максим Мирович показал серию архивных снимков, запечатлевших быт людей в Советском Союзе 1970-80-х годов.

По его словам, подобные фото стали доступны для широкой аудитории лишь в последние годы СССР, когда в стране началась перестройка и была объявлена гласность. Кадры, которые Мирович опубликовал в своем блоге на LiveJournal, сделал фотограф из Сыктывкара Сергей Зиновьев.

В 1977 году жена подарила ему первый фотоаппарат, и с тех пор Зиновьев снимал будни советской жизни.

"Запечатленное Сергеем на фото удручает – с его кадров на нас смотрит не "великая страна с ракетами и балетом" (о которой кричала пропаганда), а весьма бедная, отсталая и неразвитая страна с плохо выглядящими людьми", – пишет Максим Мирович.

Так, на черно-белые снимки попали очереди у магазинов за дефицитными товарами, школа с советскими агитационными плакатами, сельхозработы в поле, деревни, бараки, отдых на природе и т. д.

"Спросить бы у этих людей тогда – вам нужны советские полеты в космос, может быть, они как-то улучшили вашу жизнь? Насколько вы стали жить лучше после ввода войск в Чехословакию? Как вам помог Афганистан?", – пишет блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, первой пышной свадьбой в СССР стало бракосочетание Валентины Терешковой и Андриана Николаева, которое состоялось в Москве в ноябре 1963 года.