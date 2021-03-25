Щеня шарпея підкорило величезними складками і стало зіркою мережі. Фото
Шестимісячне щеня породи шарпей на прізвисько Гарві стало знаменитим у мережі після того, як його господиня опублікувала кумедні фото.
На знімках дуже важко розрізнити, де лежить вихованець, а де зім'яте простирадло або рушник, повідомляє Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Його господиня – 22-річна Тереза Молл Аргуімбау – живе зі своїми собаками на Менорці в Іспанії. За її словами, Гарві – "найзморшкуватіший" з усіх її вихованців, і ця особливість робить тварину унікальною.
"Найбільше мені подобаються в Гарві його зморшки та гігантське подвійне підборіддя", – сміється Тереза.
Спочатку через занадто навислу шкіру собака навіть не могла розплющувати очі. Це призвело до їхнього інфікування, і протягом двох місяців щеня взагалі нічого не бачило.
Так, величезні складки не тільки надають цуценяті неймовірну чарівність, але й призводять до проблем. Гарві потрібні спеціальний догляд і регулярне відвідування ветеринара.
Зазначимо, що у Гарві є своя сторінка в Instagram, де його господиня публікує фото і відео зі своїм вихованцем. Зараз за нею стежать понад 3 тисячі осіб.
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