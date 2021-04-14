Пес з пафосною мордочкою став зіркою соцмереж. Відео

Чотирилапий на ім'я Чіко прославився в соціальних мережах завдяки своїй трохи деформованій щелепі.

У TikTok сторінка вихованця chicoandhisbanditos все більше почала набирати популярність, оскільки його господиня експериментує з найсміливішими образами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Власниця песика стверджує, що це звичайна доброзичлива собака з гарним характером, але вираз його морди говорить про зворотне.

Показати вихованця в інтернеті жінка вирішила після того, як помітила, що тварина привертає погляди сторонніх. Щоб ще більше зацікавити фоловерів, вона купила для Чіко перуку і одяг. На одному з найпопулярніших відео Чіко під музику змінює модні образи, яким позаздрять всі домашні вихованці.

Правда, за виразом його мордочки складно сказати, як пес відноситься до фантазій своєї господині.

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