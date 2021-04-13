Маленький терьер стал звездой сети благодаря своей роскошной жизни. Фото

Вест-хайленд-уайт-терьер по кличке Луна живет в живописном швейцарском регионе Энгадин. Собака каждый день гуляет по Альпам, путешествует к старинным замкам и купается в горных ручьях.

За жизнью домашнего любимца в Instagram следят 60 тысяч фолловеров, поскольку Луна очаровывает их красотами природы и учит радоваться закатам солнца, сменам природы и всему, что происходит вокруг (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Хозяйка устроила своей собаке просто идеальный досуг: по утрам они вместе гуляют в горах, днем катаются на велосипеде и валяются на весенней траве (или в снегу зимой), пьют чистейшую воду из горных ручьев, любуются видами с высоты и в общем, наслаждаются жизнью.

Под каждым постом на страничке Луны восторженные комментарии от пользователей сети. Тысячи людей завидуют белой завистью собаке, поскольку не могут вырваться из душных офисов на природу, чтобы просто подышать воздухом.

А, впрочем, этому терьеру невозможно не завидовать.

OBOZREVATEL ранее писал: