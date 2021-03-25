ЗМІ розповіли, які українські зірки не приходять ночувати додому і чому

У багатьох знаменитостей настільки щільний графік, що вони можуть не приходити додому. Серед таких артистів – DZIDZIO, актор Костянтин Войтенко та Анастасія Кумейко (DJ NANA).

Деякі з зірок спеціально не ночують зі своїми коханими через сварки в родині. Про це йдеться в програмі "Зірковий шлях" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами дружини українського музиканта DZIDZIO, співачки Ярослави Хоми (Slavia), її коханий часто ходить на нічні медитації і до того ж не попереджає про це.

"Я хвилююся, не сплю і всіх піднімаю на вуха, а він вранці дзвонить і каже, що був на медитації", – розповіла знаменитість.

Slavia зазначила, що свого часу вона дуже нервувала через це, але намагалася себе не накручувати. У підсумку жінка змирилася з тим, що її чоловік може не ночувати вдома.

За словами дружини українського музиканта DZIDZIO, співачки Ярослави Хоми (Slavia), її коханий часто ходить на нічні медитації Скриншот

Анастасія Кумейко (DJ NANA) також часто не ночує вдома. Як повідомив чоловік зірки, композитор Руслан Квінта на такі ситуації тепер він реагує спокійно, але на початку стосунків "нічні гуляння" коханої його дуже турбували. Тоді чоловік вирішив зайнятися медитацією для заспокоєння.

Анастасія Кумейко (DJ NANA) також часто не ночує вдома Скриншот

Український актор Костянтин Войтенко зізнався, що іноді не приходив додому через проблеми в сім'ї. За його словами, під час кризи у стосунках з дружиною він просто не хотів ночувати з нею.

"У якийсь момент я не міг бути поруч. Тому цілими днями пропадав на зйомках і не хотів повертатися додому. Здавалося, що я так багато роблю для стосунків, стільки в них вкладаю, а Валя нічого не робить", – каже знаменитість.

У підсумку парі вдалося зберегти стосунки і тепер під час кожної сварки Войтенко не йде з дому, а навпаки заспокоює свою дружину словами: "Я тебе кохаю".

Український актор Костянтин Войтенко зізнався, що іноді не приходив додому через проблеми в сім'ї Скриншот

Українська співачка Оля Цибульська розповіла, що не ночувати зі своїм чоловіком вдома – це стандартна для неї історія. Це пов'язано з тим, що у них багато гастролей, але артистка до цього ставиться спокійно.

Оля Цибульська розповіла, що не ночувати зі своїм чоловіком вдома – це стандартна для неї історія Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина українського музиканта DZIDZIO, співачка Ярослава Хома (Slavia) зізналася, що ревнувала чоловіка до артистки Ольги Цибульської. За словами знаменитості, вона сама познайомила їх, після чого зірки вирішили записати спільну пісню.