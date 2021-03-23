Дружина DZIDZIO – про 'роман' чоловіка з Цибульською: було дуже боляче і неприємно

Дружина українського музиканта DZIDZIO, співачка Ярослава Хома (Slavia) зізналася, що ревнувала чоловіка до артистки Ольги Цибульської. За словами знаменитості, вона сама познайомила їх, після чого зірки вирішили записати спільну пісню.

Як розповіла Slavia, Цибульська не спростовувала чутки про те, що у неї з DZIDZIO нібито роман, а навпаки – підігрівала їх. Про це співачка повідомила в інтерв'ю YouTube-каналу "Олицкая" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мені було дуже неприємно. Якби Оля спростовувала, а вона грала в цю гру. Мені здавалося, що просто граються моїм життям. Чому її можна показати, з нею заспівати, а мене в той же час не можна показувати? Мені було дуже боляче. Я йому говорила про це", – зазначила Slavia.

На думку співачки, Цибульська спеціально підігрівала у такий спосіб інтерес до себе. Дружина музиканта вважає, що "у кожного свій шлях – хтось бере творчістю, а хтось плітками і чутками".

Крім того, шанувальники часто говорять про те, що син Цибульської дуже схожий на DZIDZIO і, в такий спосіб, думають, що дитина нібито від виконавця.

"Я думаю, як це все сприймає чоловік Олі. Прикро ж – син його, а схожий на DZIDZIO", – підкреслила артистка.

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