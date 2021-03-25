СМИ рассказали, какие украинские звезды не приходят ночевать домой и почему

У многих знаменитостей настолько плотный график, что они могут не приходить домой. Среди таких артистов – DZIDZIO, актер Константин Войтенко и Анастасия Кумейко (DJ NANA).

Некоторые из звезд специально не ночуют со своими возлюбленными из-за ссор в семье. Об этом говорится в программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам жены украинского музыканта DZIDZIO, певицы Ярославы Хомы (Slavia), ее возлюбленный часто ходит на ночные медитации и при этом не предупреждает.

"Я переживаю, не сплю и всех поднимаю на уши, а он утром звонит и говорит, что был на медитации", – рассказала знаменитость.

Slavia отметила, что в свое время она очень нервничала из-за этого, но старалась себя не накручивать. В результате женщина смирилась с тем, что ее муж может не ночевать дома.

По словам жены украинского музыканта DZIDZIO, певицы Ярославы Хомы (Slavia), ее возлюбленный часто ходит на ночные медитации Скриншот

Анастасия Кумейко (DJ NANA) также часто не ночует дома. Как сообщил муж звезды, композитор Руслан Квинта на такие ситуации теперь он реагирует спокойно, но в начале отношений "ночные гуляния" возлюбленной его очень беспокоили. Тогда мужчина решил заняться медитацией для успокоения.

Анастасия Кумейко (DJ NANA) также часто не ночует дома Скриншот

Украинский актер Константин Войтенко признался, что иногда не приходил домой из-за проблем в семье. По его словам, во время кризиса в отношениях с женой он просто не хотел ночевать с ней.

"В какой-то момент я не мог быть рядом. Поэтому целыми днями пропадал на съемках и не хотел возвращаться домой. Казалось, что я так много делаю для отношений, столько в них вкладываю, а Валя ничего не делает", – говорит знаменитость.

В результате паре удалось сохранить отношения и теперь при каждой ссоре Войтенко не уходит из дома, а наоборот успокаивает свою супругу словами: "Я тебя люблю".

Украинский актер Константин Войтенко признался, что иногда не приходил домой из-за проблем в семье Скриншот

Украинская певица Оля Цибульская рассказала, что не ночевать со своим мужем дома – это стандартная для нее история. Это связано с тем, что у них много гастролей, но артистка к этому относится спокойно.

Оля Цибульская рассказала, что не ночевать со своим мужем дома – это стандартная для нее история Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена украинского музыканта DZIDZIO, певица Ярослава Хома (Slavia) призналась, что ревновала мужа к артистке Ольге Цибульской. По словам знаменитости, она сама познакомила их, после чего звезды решили записать совместную песню.