Зірка "Школи" обізвала українських патріотів "тупими" і потрапила в базу "Миротворця". Відео

Актриса і блогерка Єлизавета Василенко, відома по головній ролі Лоли Гавриленко в серіалі "Школа", потрапила в базу "Миротворця" через свої скандальні висловлювання про Україну і Росію.

В інтерв'ю для російського каналу "Пушка" українка заявила, що "краще здохнути в Росії, ніж в Україні" та заперечувала російську агресію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Блогерка відповіла на питання про те, як відреагувала її аудиторія на переїзд до Росії.

"Захейтила. У плані патріотизму, типу проміняла країну. Але я ніяк на це не реагую. Якщо чесно, я можу назвати таких людей тупими. Це тупість – судити людину за національністю, по тому, куди вона поїхала або не поїхала... Тільки через те, що Росія і Україна сруться, чомусь приплітають туди інших людей, які ніяк до цього не відносяться", – заявила вона.

Відзначимо, що Василенко родом з Дніпра, але переїхала в Москву і зараз активно просуває кар'єру в будинку тіктокерів Xo Team House.

Вона додала, що Росія дає набагато більше можливостей для успіху, а "в Україні нема чого робити". Крім того, за словами Василенко, в Росію варто їхати ще й тому, що "там платять більше".

На сайті "Миротворець" говориться, що Василенко – провокатор та взяла участь в інформаційних провокаціях Росії проти України.

Єлизавета Василенко потрапила в "Миротворець". myrotvorets.center

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Єлизавета Василенко заявила, що в 17 років її згвалтував дорослий чоловік. Це сталося в Москві на дні народженні дівчинки-ескортниці, з якої зірка жила в одній квартирі.