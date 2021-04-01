Звезда украинского сериала 'Школа' призналась, что ее изнасиловали в Москве

Украинская актриса 22-летняя Елизавета Василенко, которая известна своей ролью в сериале "Школа", заявила, что в 17 лет ее изнасиловал взрослый мужчина. Это произошло в Москве на дне рождении девочки-эскортницы, с которой звезда жила в одной квартире.

По словам знаменитости, тогда ее пригласили на празднование и подруга решила познакомить девушку со своим парнем и, как оказалось, это был "старый дед". Об этом Василенко рассказала в интервью YouTube-каналу "Пушка" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Актриса сообщила, что ей в алкоголь что-то подсыпали, так как у нее стерта половина воспоминаний.

"У меня есть начало и конец. Начало – я сижу пью, конец – меня еб**т жирный дед. Меня изнасиловали. Он не успел закончить дело. Я помню просто, что он сверху, он огромный. Я не могу вылезти", – поделилась Василенко.

После этого девушка выбежала совершенно голой на улицу и в тот момент думала, что ее жизнь закончилась. Тогда подъехало такси, и водитель сказал: "Я все понимаю. Скажи куда везти, просто довезу, лишь бы ты была цела".

"Тогда я ох**ла, что есть еще люди хорошие", – подытожила она.

Затем девочка, с которой жила Василенко, заявила, что та якобы унижает ее друзей, а на утро в качестве компенсации актрисе привезли новый айфон. Знаменитость не подавала заявление в полицию, так как была совершенно одна и не знала, как ей дальше поступать.

Елизавета Василенко родом из Днепра. Она стала известной после выхода молодежного сериала "Школа" на канале "1+1". В проекте Василенко исполнила роль Лолы Гавриленко. Сейчас девушка активно продвигает карьеру в России.

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