Звезда "Школы" обозвала украинских патриотов "тупыми" и попала в базу "Миротворца". Видео

Актриса и блогер Елизавета Василенко, известная по главной роли Лолы Гавриленко в сериале "Школа", попала в базу "Миротворца" из-за своих скандальных высказываний об Украине и России.

В интервью для российского канала "Пушка" украинка заявила, что "лучше сдохнуть в России, чем в Украине" иотрицала российскую агрессию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Блогер ответила на вопрос о том, как отреагировала ее аудитория на переезд в Россию.

"Захейтила. В плане патриотизма, типа променяла страну. Но я никак на это не реагирую. Если честно, я могу назвать таких людей тупыми. Это тупость – судить человека по национальности, по тому, куда он уехал или не уехал...Только из-за того, что Россия и Украина срутся, почему-то приплетают туда других людей, которые никак к этому не относятся", – заявила она.

Отметим, что Василенко родом из Днепра, но переехала в Москву и сейчас активно продвигает карьеру в доме тиктокеров Xo Team House.

Она добавила, что Россия дает гораздо больше возможностей для успеха, а "в Украине нечего делать". Кроме того, по словам Василенко, в Россию стоит ехать еще и потому, что "там платят больше".

На сайте "Миротворец" говорится, что Василенко – провокатор и приняла участие в информационных провокациях России против Украины.

Елизавета Василенко попала в "Миротворец". myrotvorets.center

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Елизавета Василенко заявила, что в 17 лет ее изнасиловал взрослый мужчина. Это произошло в Москве на дне рождении девочки-эскортницы, с которой звезда жила в одной квартире.