Журнал Playboy Ukraine відхрестився від скандальної фотосесії з голими дівчатами в Дубаї

В редакції української версії журналу Playboy заявили, що ніякогостосунку до скандальної фотосесії українок в ОАЕ видання не має.

У відповідному повідомленні, яке опубліковано на офіційному сайті Playboy Ukraine, йдеться, що озвучена однією з учасниць скандалу інформація не є достовірною (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Шановні колеги, Playboy Ukraine не має ніякого стосунку до зйомок, фотографії не надсилали, моделей теж. Усі фотороботи для журналу відбуваються тільки після підписання документів між моделями, фотографами і ТОВ "Джентельмен Груп" – власником бренда Playboy в Україні", – написано в коментарі.

Крім того, видання також залишило адресу електронної пошти для того, щоб зробити учасницям "голої" фотосесії пропозицію, "після якої вони точно опиняться на сторінках Playboy".

Коментар Playboy Ukraine про моделей, затриманих у Дубаї. Playboy.ua

Скриншот коментаря. Playboy.ua

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