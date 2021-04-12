Зеленська провела засідання в елегантному вбранні. Фото

Перша леді України Олена Зеленська на офіційному заході з'явилася у вишуканому образі: класичному піджаку молочного кольору і світло-блакитній сорочці.

Це вбрання вона вибрала з нагоди засідання міжвідомчої робочої групи з розробки проєкту Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Відповідний ролик з'явився на фан-сторінці Зеленської в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Діловий стиль перша леді доповнила тонкою підвіскою на шиї і красиво укладеним волоссям.

"Сьогодні ми будемо розглядати фінальний варіант Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Два місяці важкої праці, два місяці переговорів і домовленостей. Сьогодні у нас з'явилася можливість зупинитися і подивитися, що ж вийшло. Наша мета полягає в тому, щоб зробити безбар'єрність новою нормою, яка буде діяти постійно", – сказала вона в своїй промові.

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