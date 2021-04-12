Зеленская провела заседание в элегантном наряде. Фото
Первая леди Украины Елена Зеленская на официальном мероприятии появилась в изысканном образе: классическом пиджаке молочного цвета и светло-голубой рубашке.
Этот наряд она выбрала по случаю заседания межведомственной рабочей группы по разработке проекта Национальной стратегии по созданию безбарьерной пространства. Соответствующий ролик появился на фан-странице Зеленской в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Деловой стиль первая леди дополнила тонкой подвеской на шее и красивой объемной укладкой.
"Сегодня мы будем рассматривать финальный вариант Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства. Два месяца тяжелого труда, два месяца переговоров и договоренностей. Сегодня у нас появилась возможность остановиться и посмотреть, что же получилось. Наша цель заключается в том, чтобы сделать безбарьерность новой нормой, которая будет действовать постоянно", – произнесла она в своей речи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Зеленская продемонстрировала стильный образ на встрече с президентом Турции. Она выбрала наряд черного цвета: классический пиджак ровного кроя, платье миди с поясом на талии и туфли-лодочки на небольшом каблуке.
Также первая леди Украины выбрала для встречи с женой шейха Катара белоснежный костюм, который состоял из укороченного пиджака и длинной юбки.