Затриманих у Дубаї українок депортують 12 квітня: з'явилися подробиці

Моделей, які були затримані поліцією Дубая за голу фотосесію на балконі готелю, депортують із країни в понеділок, 12 квітня. Одинадцять натурниць вирушать додому о 23:25 рейсом компанії SkyUp.

Відповідна інформація з'явилася на сторінці юридичної компанії "Міллер" у Facebook, яка представляє інтереси однієї дівчини (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На цей момент триває підготовка до депортації, інших подробиць Консульство не повідомляє.

Нагадаємо, заарештованим українкам загрожувало до шести місяців позбавлення волі, а організатору зйомки – до 1,5 року. Крім того, вони повинні були заплатити штраф: дівчата – по 5 тисяч дирхамів (1390 доларів), а організатор – 50 тисяч дирхамів (14 тисяч доларів).

З'явилася інформація про заарештованих українок. facebook.com/millerlawfirm

Українок депортують із Дубая. facebook.com/millerlawfirm

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