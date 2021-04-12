Затриманих у Дубаї українок депортують 12 квітня: з'явилися подробиці
Моделей, які були затримані поліцією Дубая за голу фотосесію на балконі готелю, депортують із країни в понеділок, 12 квітня. Одинадцять натурниць вирушать додому о 23:25 рейсом компанії SkyUp.
Відповідна інформація з'явилася на сторінці юридичної компанії "Міллер" у Facebook, яка представляє інтереси однієї дівчини (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
На цей момент триває підготовка до депортації, інших подробиць Консульство не повідомляє.
Нагадаємо, заарештованим українкам загрожувало до шести місяців позбавлення волі, а організатору зйомки – до 1,5 року. Крім того, вони повинні були заплатити штраф: дівчата – по 5 тисяч дирхамів (1390 доларів), а організатор – 50 тисяч дирхамів (14 тисяч доларів).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Дубаї заарештували групу молодих дівчат за те, що вони позували повністю оголеними на балконі готелю Dubai Marina. Серед них були українки з Києва, Жашкова, Запоріжжя.
Пізніше з'ясувалося, що організатором скандальної зйомки був Віталій Гречин. Він служив в американській армії, а в колах українського бомонду популярний своєю пристрастю до великої кількості жінок.