Задержанных в Дубае украинок депортируют 12 апреля: появились подробности
Моделей, которые были задержаны полицией Дубая за голую фотосессию на балконе отеля, депортируют из страны в понедельник, 12 апреля. Одиннадцать натурщиц отправятся домой в 23:25 рейсом компании SkyUp.
Соответствующая информация появилась на странице юридической компании "Миллер" в Facebook, которая представляет интересы одной девушки (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
На данный момент продолжается подготовка к депортации, других подробностей Консульство не сообщает.
Напомним, арестованным украинкам грозило до шести месяцев лишения свободы, а организатору съемки – до 1,5 года. Кроме того, они должны были заплатить штраф: девушки – по 5 тысяч дирхамов (1 390 долларов), а организатор – 50 тысяч дирхамов (14 тысяч долларов).
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Дубае арестовали группу молодых девушек за то, что они позировали полностью обнаженными на балконе отеля Dubai Marina. Среди них были украинки из Киева, Жашкова, Запорожья.
Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.