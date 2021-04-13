Затримані в Дубаї українки прилетіли до Києва: одна з них назвала мету фотосесії. Відео

У ніч на 13 квітня в аеропорт "Бориспіль" прибув літак із Дубая з українськими моделями, яких раніше затримали в ОАЕ за голу фотосесію на балконі. Одна з дівчат – візажистка Катерина Кащенко – заявила, що це були "просто ню-фотографії і нічого іншого".

Про це модель повідомила журналістам "Сегодня". Дівчина в чорній шкіряній куртці неохоче йшла на контакт і уникала ЗМІ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Що стосується умов, у яких утримували дівчат в ОАЕ після затримання, то, за словами Кащенко, вони були "жахливі".

З іншими дівчатами, що прилетіли, поговорити не вдалося – всі вони від вигляду камер розбіглися. За попередньою інформацією, до Києва прилетіло одинадцять українок, ще в однієї виявили коронавірус, тому вона прилетить пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

у Дубаї заарештували юрбу дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів. Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.

Пізніше з'ясувалося, що організатором скандальної зйомки був Віталій Гречин. Він служив в американській армії, а в колах українського бомонду популярний своєю пристрастю до великої кількості жінок.