Як виглядає сім'я 'мами' Вєрки Сердючки: опубліковано фото

Українська акторка Інна Білоконь, відома як "мама" Вєрки Сердючки, вже багато років заміжня за своїм коханим Олегом і виховує 21-річну доньку Яну.

Шанувальники часто приписують роман артистці з Андрієм Данилком, але, як виявилося, жінка давно в шлюбі з іншим чоловіком. OBOZREVATEL вирішив показати, який вигляд має сім'я знаменитості (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Наприкінці 1980-х Білоконь познайомилася з Данилком. На той момент Андрія не взяли в музичне училище, і він вступив до торгово-кулінарного ПТУ. Там 16-річний артист зустрівся з 21-річною Інною.

Незважаючи на чутки про стосунки з Данилком, Білоконь заміжня за бізнесменом Олегом Білоконем. У шлюбі у них народилася донька Яна, якій вже 21 рік. Сім'я живе в Полтаві, де у них є великий маєток і бізнес – ресторан.

За словами самого Данилка, у них із Білоконь дуже ніжні стосунки. Вони можуть і обніматися, і цілуватися, але це все дружба.

"Ми можемо удвох залишитися в номері. Але це ж нічого не означає", – зазначав раніше в інтерв'ю співак.

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