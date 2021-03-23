Як виглядає сім'я "мами" Вєрки Сердючки: опубліковано фото
Українська акторка Інна Білоконь, відома як "мама" Вєрки Сердючки, вже багато років заміжня за своїм коханим Олегом і виховує 21-річну доньку Яну.
Шанувальники часто приписують роман артистці з Андрієм Данилком, але, як виявилося, жінка давно в шлюбі з іншим чоловіком. OBOZREVATEL вирішив показати, який вигляд має сім'я знаменитості (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Наприкінці 1980-х Білоконь познайомилася з Данилком. На той момент Андрія не взяли в музичне училище, і він вступив до торгово-кулінарного ПТУ. Там 16-річний артист зустрівся з 21-річною Інною.
Незважаючи на чутки про стосунки з Данилком, Білоконь заміжня за бізнесменом Олегом Білоконем. У шлюбі у них народилася донька Яна, якій вже 21 рік. Сім'я живе в Полтаві, де у них є великий маєток і бізнес – ресторан.
За словами самого Данилка, у них із Білоконь дуже ніжні стосунки. Вони можуть і обніматися, і цілуватися, але це все дружба.
"Ми можемо удвох залишитися в номері. Але це ж нічого не означає", – зазначав раніше в інтерв'ю співак.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Данилко показав яскраві фото з Ізраїлю з "мамою". Він виступив на пісенному конкурсі "Євробачення-2019" як запрошена зірка.
Особи ромської національності накинулися на Інну Білоконь та її доньку після того, як останні зробили їм зауваження.