Как выглядит семья 'мамы' Верки Сердючки: опубликованы фото

Украинская актриса Инна Белоконь, известна как "мама" Верки Сердючки, уже много лет замужем за своим возлюбленным Олегом и воспитывает 21-летнюю дочь Яну.

Поклонники часто приписывают роман артистке с Андреем Данилко, но как оказалось, женщина давно в браке с другим мужчиной. OBOZREVATEL решил показать, как выглядит семья знаменитости (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В конце 1980-х Белоконь познакомилась с Данилко. В тот момент Андрея не приняли в музыкальное училище, и он поступил в торгово-кулинарное ПТУ. Там 16-летний артист встретился с 21-летней Инной.

Несмотря на слухи об отношениях с Данилко, Белоконь замужем за бизнесменом Олегом Белоконем. В браке у них родилась дочь Яна, которой уже 21 год. Семья живет в Полтаве, где у них есть большой особняк и бизнес – ресторан.

По словам самого Данилко, у них с Белоконь очень нежные отношения. Они могут и обниматься, и целоваться, но это все дружба.

"Мы можем вдвоем остаться в номере. Но это же ничего не значит", – отмечал ранее в интервью певец.

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