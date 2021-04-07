Українські зірки висловилися про стосунки 8-річної Маханець із блогером. Відео

Багато українських знаменитостей шоковані скандальними стосунками 8-річної Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая. Телеведуча Лілія Ребрик заявила, що "прибила б батьків таких дітей".

А дружина Дяді Жори Наталія Мічковська назвала це педофілією і звинуватила у всьому маму Маханець. Про це йдеться в сюжеті програми "Зірковий шлях" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Телеведучий Анатолій Анатоліч, у якого підростають дві доньки, вважає, що дітей в такому віці точно не цікавлять стосунки. За словами чоловіка, дуже дивно те, що у Маханець і Пая "роман".

"У 8 років вони грають у ляльки, а не з дорослими хлопчиками", – зазначив ведучий.

Психологиня Наталя Холоденко попередила, що гра дітей у дорослих може закінчитися погано. Вона розповіла, що дитина в будь-якому віці відчуває сексуальне збудження, і це може викликати початок раннього статевого акту.

Травесті-діва Монро також заявила, що ця ситуація – це "маніпуляція і заробіток на своїх дітях". Співачка Ольга Цибульська теж не підтримує "роман" Маханець і Пая, і вважає, що маму дівчинки необхідно притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал через стосунки 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая. Так, діти демонструють у мережі відверті обійми і поцілунки, через що користувачі обурюються.

Раніше Маханець поскаржилася на соціальні служби, які приходять до неї додому і "забороняють спати з мамою в одному ліжку". Дівчинка вважає, що місія таких органів "допомагати, а не заважати жити".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

поліція відкрила кримінальне провадження через стосунки 8-річної українки з 13-річним блогером.

Дідусем 8-річної Маханець, яка потрапила в скандал, виявився чиновник Верховної Ради.

Психологиня Катерина Гольцберг заявила, що поведінка 8-річної українки Мілани Маханець не відповідає віковим особливостям розвитку дитини.