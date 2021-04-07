Украинские звезды высказались об отношениях 8-летней Маханец с блогером. Видео
Многие украинские знаменитости шокированы скандальными отношениями 8-летней Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Телеведущая Лилия Ребрик заявила, что "прибила бы родителей таких детей".
А супруга Дяди Жоры Наталья Мичковская назвала это педофилией и обвинила во всем маму Маханец. Об этом говорится в сюжете программы "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Телеведущий Анатолий Анатолич, у которого подрастают две дочери, считает, что детей в таком возрасте точно не интересуют отношения. По словам мужчины, очень странно то, что у Маханец и Пая "роман".
"В 8 лет они играют в куклы, а не со взрослыми мальчиками", – отметил ведущий.
Психолог Наталья Холоденко предупредила, что игра детей во взрослых может закончиться плохо. Она рассказала, что ребенок в любом возрасте чувствует сексуальное возбуждение и это может вызвать начало раннего полового акта.
Травести-дива Монро также заявила, что данная ситуация – это "манипуляция и заработок на своих детях". Певица Ольга Цибульская тоже не поддерживает "роман" Маханец и Пая, и считает, что маму девочки необходимо привлечь к ответственности.
Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Так, дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.
Ранее Маханец пожаловалась на социальные службы, которые приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати". Девочка считает, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить".
Как сообщал OBOZREVATEL:
полиция открыла уголовное производство из-за отношений 8-летней украинки с 13-летним блогером.
Дедушкой 8-летней Маханец, попавшей в скандал, оказался чиновник Верховной Рады.
Психолог Екатерина Гольцберг заявила, что поведение 8-летней украинки Миланы Маханец не соответствует возрастным особенностям развития ребенка.
Папа Маханец впервые отреагировал на инцидент. Мужчина заявил, что шокирован происходящим и добавил, что считает ситуацию "мягко говоря, неправильной".
Мама 8-летней Миланы Маханец расплакалась во время интервью. Она призналась, что у девочки были проблемы с речью. В пять лет она говорила по слогам и с трудом составляла предложения.