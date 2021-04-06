Українська фотографиня показала епатажний стиль жінки-"зірки" з Бердичева

Українська фотографиня Іванка Ліщук випустила фотопроєкт про екстравагантну пані Віру з міста Бердичів. Жінка ніколи не виходить з дому без яскравого макіяжу та одягу, чим постійно дивує місцевих жителів.

Відповідні знімки та історію Віри опублікувало видання Platfor.ma. За словами інсайдерів, зараз жінка працює доглядальницею, а раніше малювала на заводі агітаційні плакати. Про свій вік вона не говорить (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Щоранку вона обирає вбрання, робить макіяж, будує на голові якусь триповерхову зачіску, використовуючи одну з численних перук. Після цього вона сідає на маршрутку та їде на інший кінець міста до жінки Олени, за якою доглядає, а ввечері на останній маршрутці повертається додому", – йдеться в публікації.

Як зазначила сама фотографиня, враження від спілкування з пані Вірою у неї залишилися приємно-легкими. Модель любить увагу, тому безліч разів сама ініціювала зйомки.

Ліщук також додала, що метою її проєкту було – показати жінку як позитивного, а не божевільного персонажа, як сприймали її раніше люди.

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